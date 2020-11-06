Планы Таллинна по строительству дома для людей с психическими проблемами вызвали недовольство местных жителей

Местные жители уже отправили столичным чиновникам письмо с просьбой привлечь местное сообщество к разработке детальной планировки.

"Во-первых, это снизит рыночную стоимость домов этого района. Второй аспект, это не объекты, которые планируется здесь построить. Мы не считаем, что социальные дома или, например, реабилитационный центр для детей с психическими проблемами должны быть построены среди жилого квартала", — говорит местная жительница Пирет Оллисаар.

По словам Моники Феофановой, регионального руководителя Акционерного общества Hoolekandeteenused, которое и предоставляет услуги людям с особыми психическими потребностями, каждый имеет право на полноценную жизнь. Она заверила, что бояться подобного соседства не стоит — поначалу люди действительно боятся их появления в своем жилом районе, но вскоре привыкают и даже становятся друзьями таких семейных домов