06.11.2020, 18:03

Планы Таллинна по строительству дома для людей с психическими проблемами вызвали недовольство местных жителей

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Hõberemmelga asukoht aasta hiljem
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

Таллинн разрабатывает детальную планировку, согласно черновой версии которой, в районе Хааберсти в частном секторе недалеко от озера Харку запланирована масштабная стройка, включающая семейный дом для людей с психическими расстройствами или реабилитационный центр для подростков с психическими проблемами. Местные жители недовольны намеченными планами и пытаются заявить о своем позиции властям, пишет rus.err.

Местные жители уже отправили столичным чиновникам письмо с просьбой привлечь местное сообщество к разработке детальной планировки.

"Во-первых, это снизит рыночную стоимость домов этого района. Второй аспект, это не объекты, которые планируется здесь построить. Мы не считаем, что социальные дома или, например, реабилитационный центр для детей с психическими проблемами должны быть построены среди жилого квартала", — говорит местная жительница Пирет Оллисаар.

По словам Моники Феофановой, регионального руководителя Акционерного общества Hoolekandeteenused, которое и предоставляет услуги людям с особыми психическими потребностями, каждый имеет право на полноценную жизнь. Она заверила, что бояться подобного соседства не стоит — поначалу люди действительно боятся их появления в своем жилом районе, но вскоре привыкают и даже становятся друзьями таких семейных домов

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