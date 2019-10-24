Планы поменялись. Как китайский министр и немецкая корпорация передумали встречаться с Керт Кинго(9)
Неразбериха: Deutsche Telekom отказалась от приглашения Кинго или министр сама ответила на него отказом.
Неразбериха: Deutsche Telekom отказалась от приглашения Кинго или министр сама ответила на него отказом.
Самые влиятельные крупные государства и корпорации мира не воспринимали теперь уже бывшего эстонского министра внешней торговли и инфотехнологий всерьез, пишет Eesti Päevaleht. Если раньше ходили слухи об этом, то теперь основания для этого утверждения дали два предупреждающих сигнала.
В конце прошлой недели находившийся с визитом в Эстонии министр культуры и туризма Китая Ло Шуган не встретился с экс-министром Керт Кинго, одной из сфер ответственности которой среди прочего было развитие и координация туризма. Как утверждается, не захотела видеть Кинго на организуемом ею семинаре и одна из крупнейших корпораций мира Deutsche Telekom.
"Китайский министр должен был встретиться как с министром (Керт Кинго — прим. авт.), так и с представителем Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS). К сожалению, планы китайской делегации поменялись и встреча с министром отменилась", — объяснил руководитель по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Расмус Рууда.
"Китайская делегация объяснила отмену встречи логистикой, поскольку они в воскресенье были в Тарту и оттуда было удобнее напрямую двинуться дальше в Ригу", — отметил Рууда.
Таким образом, от встречи отказалась китайская сторона, хотя график визита позволил бы провести ее и в другие дни помимо понедельника.
Наряду с китайцами дало Кинго от ворот поворот и одно из крупнейших предприятий мира Deutsche Telekom. Правда, Министерство экономики и коммуникаций не может найти соответствующее уведомление в своем регистре. Но министерство подтвердило Eesti Päevaleht, что Кинго действительно была приглашена в конце октября в Германию на организуемую Deutsche Telekom представительную конференцию Digital X. Если по данным Eesti Päevaleht приглашающая сторона сама отказалась от своего предложения — при этом Кинго было отправлено именное приглашение, — то по утверждению советника министерства по прессе Кинго сама отказалась от участия. "От Deutsche Telekom Министерству экономики и коммуникаций не поступало информации, чтобы что-то было отменено", — сказал Расмус Рууда.
Но все-таки несколько важных чиновников подтверждают Eesti Päevaleht, что приглашение Кинго отменили. В какой форме, не захотели комментировать.
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