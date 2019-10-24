Планы поменялись. Как китайский министр и немецкая корпорация передумали встречаться с Керт Кинго

Самые влиятельные крупные государства и корпорации мира не воспринимали теперь уже бывшего эстонского министра внешней торговли и инфотехнологий всерьез, пишет Eesti Päevaleht. Если раньше ходили слухи об этом, то теперь основания для этого утверждения дали два предупреждающих сигнала.

В конце прошлой недели находившийся с визитом в Эстонии министр культуры и туризма Китая Ло Шуган не встретился с экс-министром Керт Кинго, одной из сфер ответственности которой среди прочего было развитие и координация туризма. Как утверждается, не захотела видеть Кинго на организуемом ею семинаре и одна из крупнейших корпораций мира Deutsche Telekom.

"Китайский министр должен был встретиться как с министром (Керт Кинго — прим. авт.), так и с представителем Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS). К сожалению, планы китайской делегации поменялись и встреча с министром отменилась", — объяснил руководитель по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Расмус Рууда.