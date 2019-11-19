План Министерства образования отменить выпускные экзамены в школе провалился

План Министерства образования отменить выпускные экзамены в основной школе не нашел понимания ни у педагогов, ни у многих политиков, и теперь в правящей коалиции ищут возможность одобрить хотя бы часть запланированных нововведений, пишет rus.err.ee.
Подготовленный министерством образования проект изначально преследовал две цели — отменить обязательные госэкзамены в девятом классе основной школы и одновременно по существу приравнять школьные тесты по эстонскому языку и обществоведению к экзамену по гражданству. Хотя проект уже прошел первое чтение в Рийгикогу, дальнейшая его судьба под вопросом.
"Законопроект изменяется во времени и пространстве, если можно так сказать. Изначально говорили об отмене экзаменов, потом заменили это все понятием, что нужна новая тестовая система. Неделю назад у нас были представители Innove, которые сказали, что тестовая система не готова и будет готова к 2023 году. То есть это все говорит на самом деле о том, что мы видим проблемные места у данного законопроекта", — сказала "Актуальной камере" депутат Рийгикогу от партии Isamaa Виктория Ладныская-Кубитс.
Министр образования Майлис Репс (Центристская партия) признает, что обсуждение этой части законопроекта зашло в тупик: "Да, у нас консенсуса политического нет, чтобы экзамены отменять. Какие и сколько у нас будет государственных тестов, это пока неизвестно".
Теперь министерство желает идти дальше только с той частью законопроекта, которая касается получения эстонского гражданства на основании экзаменов или тестов.
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