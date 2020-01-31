План государства на ближайшие годы: построить хранилище радиоактивных отходов и уменьшить опасность радона

По словам министра окружающей среды Рене Кокка, планируется строительство постоянного хранилища радиоактивных отходов, призванного на десятилетия вперед обеспечить безопасное захоронение находящихся в Палдиски отходов. ”В том, что касается уменьшения радоноопасности, граждане могут многое сделать сами. Если ваш дом находится в радоноопасном районе, вам обязательно нужно измерять уровень содержания радона. Причем самое подходящее для этого время именно сейчас, в отопительный период”, — сказал министр окружающей среды.

Высокую концентрацию радона можно найти почти по всей Эстонии. При этом основным регионом радоноопасности является Северная Эстония, за которой следуют Центральная и Южная Эстония. Подробный обзор находится ЗДЕСЬ. Продолжительное проживание в доме с высокой концентрацией радона повышает вероятность заболевания раком легких.