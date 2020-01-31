План государства на ближайшие годы: построить хранилище радиоактивных отходов и уменьшить опасность радона

Министр окружающей среды Рене Кокк утвердил государственную программу по радиационной безопасности до 2027 года. Важнейшие цели программы состоят в последовательном обеспечении безопасного захоронении радиоактивных отходов и уменьшении риска, вызываемого природными источниками радиации, и прежде всего радоном.
По словам министра окружающей среды Рене Кокка, планируется строительство постоянного хранилища радиоактивных отходов, призванного на десятилетия вперед обеспечить безопасное захоронение находящихся в Палдиски отходов. ”В том, что касается уменьшения радоноопасности, граждане могут многое сделать сами. Если ваш дом находится в радоноопасном районе, вам обязательно нужно измерять уровень содержания радона. Причем самое подходящее для этого время именно сейчас, в отопительный период”, — сказал министр окружающей среды.
Высокую концентрацию радона можно найти почти по всей Эстонии. При этом основным регионом радоноопасности является Северная Эстония, за которой следуют Центральная и Южная Эстония. Подробный обзор находится ЗДЕСЬ. Продолжительное проживание в доме с высокой концентрацией радона повышает вероятность заболевания раком легких.
По словам Кристы Саарик, главного специалиста отдела атмосферного воздуха и радиации Министерства окружающей среды, услугу измерения уровня радона можно заказать и у частного предприятия, и в министерстве. ”Поскольку газ радон не имеет ни запаха, ни цвета и примерно в семь раз тяжелее воздуха, эти рекомендации касаются прежде всего жильцов и работников цокольных и первых этажей. Содержащийся в почве радон попадает внутрь помещений в основном через трещины в полу и фундаменте, а также по трубопроводам или кабельным каналам”, — сказала Саарик.
Начаты подготовительные работы для сооружения хранилища радиоактивных отходов. На этом этапе работ будет выполнена оценка пригодности для этой цели территории бывшего центра подготовки моряков атомного подводного флота в Палдиски. Прежде всего необходимо обеспечить безопасное захоронение радиоактивных отходов советских времен, оставшихся после ликвидации центра подготовки в Палдиски, а также радиоактивных отходов промышленных, медицинских и научно-исследовательских учреждений (т.н. исторических отходов). На сегодня эти отходы размещены во временном хранилище в бывшем центре подготовки в Палдиски.
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