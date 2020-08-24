План государства: идете в театр, ресторан или на концерт — будьте готовы зарегистрироваться

Сейчас на государственном уровне идет поиск возможностей персонификации при посещении ресторанов, праздничных мероприятий, театров, чтобы в случае необходимости Департамент здоровья мог связаться с людьми.

Йессе отметила, что осенью будет очень важна превенция, а не ограничения. ”Осенью мы хотим держать вирус под контролем не путем ограничений, а путем снижения рисков. Для этого у нас есть много возможностей — вещей, о которых нам всем надо помнить. Если мы будем вести себя осознанно, то до масштабных ограничений дело и не дойдет”, — сказала она.

Что касается школ, то, по словам вице-канцлера, работа будет проходить в режиме, максимально близком к прежнему: ”Нам известно, что для детей этот вирус очень большого риска не представляет. На практике других стран можно сказать, что заражений внутри школы не происходило. Европейский центр превенции и борьбы с инфекциями разработал очень четкую инструкцию, по которой, говоря о молодежи младше 20 лет, следует исходить из того, что дети младше десяти лет, а также учащиеся основной школы должны начать образовательную жизнь и продолжить ее на протяжении всего осеннего сезона вирусов в режиме, максимально близком к обычному”. Эстония также будет исходить из этой рекомендации. Если говорить о гимназической ступени, то если ситуация будет того требовать, не исключен переход на дистанционное обучение.

По словам Йессе, по сравнению с сентябрем 2019 года в школах должно уделяться намного больше внимания гигиене. ”Также мы должны намного более серьезно относится даже к обычному насморку. Не ходить с насморком в школу, на работу, на концерты, в театр — как бы ты хорошо не подготовился к контрольной, каким бы важным не было предстоящее собрание или как долго бы ты ни ждал этот концерт или день рождения”, — отметила она.

”Именно этому нас научил случай с тартускими ночными клубами. Мы должны более внимательно относиться к простому першению в горле или насморку — симптомам, которые летом можно принять за последствия использования кондиционера в автомобиле”.