24.08.2020, 09:54

План государства: идете в театр, ресторан или на концерт — будьте готовы зарегистрироваться


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План государства: идете в театр, ресторан или на концерт — будьте готовы зарегистрироваться
Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ütleb, et üldiste koroonapiirangute vältimiseks peab iga inimene väiksemagi tõvenähu korral koju jääma.Foto: Jaanus Lensment

Вице-канцлер сферы здравоохранения Министерства социальных дел Марис Йессе считает необходимым, чтобы общество договорилось: при наличии даже легкого насморка человек не должен идти в школу, на работу или концерт, пишет Eesti Päevaleht.

Сейчас на государственном уровне идет поиск возможностей персонификации при посещении ресторанов, праздничных мероприятий, театров, чтобы в случае необходимости Департамент здоровья мог связаться с людьми.

Йессе отметила, что осенью будет очень важна превенция, а не ограничения. ”Осенью мы хотим держать вирус под контролем не путем ограничений, а путем снижения рисков. Для этого у нас есть много возможностей — вещей, о которых нам всем надо помнить. Если мы будем вести себя осознанно, то до масштабных ограничений дело и не дойдет”, — сказала она.

Что касается школ, то, по словам вице-канцлера, работа будет проходить в режиме, максимально близком к прежнему: ”Нам известно, что для детей этот вирус очень большого риска не представляет. На практике других стран можно сказать, что заражений внутри школы не происходило. Европейский центр превенции и борьбы с инфекциями разработал очень четкую инструкцию, по которой, говоря о молодежи младше 20 лет, следует исходить из того, что дети младше десяти лет, а также учащиеся основной школы должны начать образовательную жизнь и продолжить ее на протяжении всего осеннего сезона вирусов в режиме, максимально близком к обычному”. Эстония также будет исходить из этой рекомендации. Если говорить о гимназической ступени, то если ситуация будет того требовать, не исключен переход на дистанционное обучение.

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По словам Йессе, по сравнению с сентябрем 2019 года в школах должно уделяться намного больше внимания гигиене. ”Также мы должны намного более серьезно относится даже к обычному насморку. Не ходить с насморком в школу, на работу, на концерты, в театр — как бы ты хорошо не подготовился к контрольной, каким бы важным не было предстоящее собрание или как долго бы ты ни ждал этот концерт или день рождения”, — отметила она.

”Именно этому нас научил случай с тартускими ночными клубами. Мы должны более внимательно относиться к простому першению в горле или насморку — симптомам, которые летом можно принять за последствия использования кондиционера в автомобиле”.

”Остаешься дома, звонишь семейному врачу и консультируешься: идти сразу сдавать анализ или день-два подождать дома, а затем снова проконсультироваться с семейным. Это касается всех нас: как детей в школе и на тренировке, так и взрослых на работе”.

По словам представителя ведомства, сейчас с семейными врачами имеется договоренность, что такие пациенты направляются на тестирование, хотя в итоге каждый случай рассматривается все-таки индивидуально.

Что касается массовых мероприятий, то при выявлении случая заражения хорошо бы иметь возможность не отправлять под наблюдение весь зал, а только тех людей, кто сидел близко к больному. Для этого нужно, чтобы все билеты проходили регистрацию с указанием контактов. Организаторы хранили бы эти данные некоторое время, после чего уничтожали.

Что с ношением масок? ”Если общая заболеваемость вирусом у нас будет расти, как обычно это случается, к ноябрю, то в случае, если в закрытом помещении мы должны будем близко контактировать с другим людьми, то маска может стать разумной дополнительной мерой защиты себя и окружающих. Но обязательства по ношению масок в этом году в Эстонии не предвидится”, — сказала Йессе.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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