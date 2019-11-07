07.11.2019, 10:30

План государства: данные постояльцев отелей — прямиком в полицию


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Ibis Tallinn Center hotell
Ibis Tallinn Center hotellFoto: Jaanus Lensment

Согласно законопроекту Министерства экономики, данные всех постояльцев отелей нужно будет передавать напрямую в базу данных полиции, пишут "Деловые ведомости".

”Непропорциональная мера”, ”слежка”, ”дорогое удовольствие” — гостиничный сектор и Центр по правам человека восприняли план не слишком хорошо.

По словам исполнительного директора Nordic Hotels Феликса Мягуса, план вызывает у него беспокойство. ”Гостиницы всегда были приватными учреждениями, откуда не утекала информация, и мы не хотим, чтобы это изменилось сейчас”, — заметил он.

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