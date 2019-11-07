План государства: данные постояльцев отелей — прямиком в полицию

”Непропорциональная мера”, ”слежка”, ”дорогое удовольствие” — гостиничный сектор и Центр по правам человека восприняли план не слишком хорошо.

По словам исполнительного директора Nordic Hotels Феликса Мягуса, план вызывает у него беспокойство. ”Гостиницы всегда были приватными учреждениями, откуда не утекала информация, и мы не хотим, чтобы это изменилось сейчас”, — заметил он.