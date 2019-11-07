07.11.2019, 10:30
План государства: данные постояльцев отелей — прямиком в полицию
Согласно законопроекту Министерства экономики, данные всех постояльцев отелей нужно будет передавать напрямую в базу данных полиции, пишут "Деловые ведомости".
Согласно законопроекту Министерства экономики, данные всех постояльцев отелей нужно будет передавать напрямую в базу данных полиции, пишут "Деловые ведомости".
”Непропорциональная мера”, ”слежка”, ”дорогое удовольствие” — гостиничный сектор и Центр по правам человека восприняли план не слишком хорошо.
По словам исполнительного директора Nordic Hotels Феликса Мягуса, план вызывает у него беспокойство. ”Гостиницы всегда были приватными учреждениями, откуда не утекала информация, и мы не хотим, чтобы это изменилось сейчас”, — заметил он.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Как праздновали Новый год в семье Хачатурян — сеть возмущена
Полиция обнаружила тело пропавшего в Маарду подростка
Отдых Турция: Позорище! Тетки с криками бежали к блюдам, пихаясь
Беременную женщину сожгли