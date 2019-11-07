План государства: данные постояльцев отелей — прямиком в полицию

Согласно законопроекту Министерства экономики, данные всех постояльцев отелей нужно будет передавать напрямую в базу данных полиции, пишут "Деловые ведомости".
”Непропорциональная мера”, ”слежка”, ”дорогое удовольствие” — гостиничный сектор и Центр по правам человека восприняли план не слишком хорошо.
По словам исполнительного директора Nordic Hotels Феликса Мягуса, план вызывает у него беспокойство. ”Гостиницы всегда были приватными учреждениями, откуда не утекала информация, и мы не хотим, чтобы это изменилось сейчас”, — заметил он.
В Эстонии уничтожена братская могила советских воинов
Отдых Турция: Позорище! Тетки с криками бежали к блюдам, пихаясь
Таксиста без головы нашли в машине
Россиянка родила в электричке и выбросила ребенка