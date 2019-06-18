18.06.2019, 17:14

Плагиат? Гендиректор полиции Эльмар Вахер просит университет проверить свою магистерскую работу

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Elmar Vaher
Elmar VaherFoto: Madis Veltman

Таллиннскому университету сегодня поступило ходатайство генерального директора Департамента полиции и погранохраны. Он хочет проверить соответствие своей магистерской работы академическим требованиям.

Исходя из ходатайства, ТЛУ созовет академическую комиссию. Комиссия соберется в течение трех недель.

До того, как соберется академическая комиссия, Таллиннский университет комментариев СМИ не дает. Эльмар Вахер также не отвечает на телефонные звонки.

По оценке Eesti Ekspress, работа Вахера в значительной степени является плагиатом — скопировано несколько источников. Анализ на эстонском языке можно прочитать здесь.

Читайте также:
Читайте также: