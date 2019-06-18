Плагиат? Гендиректор полиции Эльмар Вахер просит университет проверить свою магистерскую работу(7)
Таллиннскому университету сегодня поступило ходатайство генерального директора Департамента полиции и погранохраны. Он хочет проверить соответствие своей магистерской работы академическим требованиям.
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