Плагиат? Гендиректор полиции Эльмар Вахер просит университет проверить свою магистерскую работу(23)
Таллиннскому университету сегодня поступило ходатайство генерального директора Департамента полиции и погранохраны. Он хочет проверить соответствие своей магистерской работы академическим требованиям.
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