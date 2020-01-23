Пивоваров-любителей приглашают участвовать в конкурсе крафтового пива

Соревнование по пивоварению в этом году пройдет уже в третий раз. По словам организатора конкурса Сулева Линда, уровень состязания с каждым годом растет и ему отрадно видеть, что культура крафтового пива в Эстонии успешно развивается. ”Призываю всех домашних пивоваров испытать себя и отправить свои работы на конкурс. Многие нынешние пивоварни начали свою историю именно с домашнего пивоварения”, — казал Линд.

Линд советует пивоварам-любителям уже сейчас готовиться к конкурсу. ”Стоит посмотреть — есть ли что-то подходящее для состязания или же хороший пивной рецепт крутится в мыслях. Составление рецепта и план пивоварения стоит уже начинать, потому что варка сложных сортов пива может продлиться месяцы”, — пояснил Линд. ”К концу мая необходимо предоставить шесть бутылок каждого сорта пива, выдвигаемого на конкурс”.

По словам Линда, конкурс крафтвого пива — это хорошая возможность для испытания и для того, чтобы попробовать сочетания разных интересных вкусов, с чем потом можно будет посоревноваться с другими пивоварами. ”Домашние пивовары хорошо знают, где необходимо закупить все нужное для конкурса — будь то местный магазин пивоварения или же интернет-магазин. Необходимо просто дать свободу фантазии и разработать интересный рецепт, который будет характеризовать личные вкусовые предпочтения”, — делится Линд рекомендациями.