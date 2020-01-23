23.01.2020, 17:10

Пивоваров-любителей приглашают участвовать в конкурсе крафтового пива


EST
Пивоваров-любителей приглашают участвовать в конкурсе крафтового пива
Foto: Eesti Väikepruulijate Liit

Союз малых пивоваров Эстонии объявил традиционный конкурс крафтового пива, в рамках которого определяется лучший пивовар-любитель Эстонии. Победителей состязания провозгласят на Фестивале малых производителей напитков, который состоится 3-4 июля.

Соревнование по пивоварению в этом году пройдет уже в третий раз. По словам организатора конкурса Сулева Линда, уровень состязания с каждым годом растет и ему отрадно видеть, что культура крафтового пива в Эстонии успешно развивается. ”Призываю всех домашних пивоваров испытать себя и отправить свои работы на конкурс. Многие нынешние пивоварни начали свою историю именно с домашнего пивоварения”, — казал Линд.

Линд советует пивоварам-любителям уже сейчас готовиться к конкурсу. ”Стоит посмотреть — есть ли что-то подходящее для состязания или же хороший пивной рецепт крутится в мыслях. Составление рецепта и план пивоварения стоит уже начинать, потому что варка сложных сортов пива может продлиться месяцы”, — пояснил Линд. ”К концу мая необходимо предоставить шесть бутылок каждого сорта пива, выдвигаемого на конкурс”.

По словам Линда, конкурс крафтвого пива — это хорошая возможность для испытания и для того, чтобы попробовать сочетания разных интересных вкусов, с чем потом можно будет посоревноваться с другими пивоварами. ”Домашние пивовары хорошо знают, где необходимо закупить все нужное для конкурса — будь то местный магазин пивоварения или же интернет-магазин. Необходимо просто дать свободу фантазии и разработать интересный рецепт, который будет характеризовать личные вкусовые предпочтения”, — делится Линд рекомендациями.

В прошлом году в состязании приняли участие 34 пивовар-любителя, которые предоставили на конкурс 44 напитка. Лучшим любительским пивом был назван напиток в стиле Доппельбок пивовара Ааре Лаанметса под названием ”Ükssarv John”, который получил признание за насыщенной вкус темной карамели и хлебной корочки, что по оценке судей было стилистически сбалансировано. Победитель получил в качество приза право официально сварить партию в 2000 литров своего выигравшего напитка. В категории более слабых напитков — то до 7% крепости — лучшим было признано крафтовое пиво ”Metsaline” пивовара Тармо Тедера.

В этом году также две категории конкурса: пиво до 7% крепости и более 7%. Для участия необходимо к 31 мая предоставить 6 бутылок конкурсного пива. Дополнительная информация о состязании на странице Союза малых пивоваров Эстонии — www.evpl.ee.

Организуемый для домашних мастеров Фестиваль малых производителей напитков и проходящие в его рамках конкурсы крафтовых напитков проводится Союзом малых пивоваров Эстонии, который был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.

Читайте также: