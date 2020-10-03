"Пить никто не запрещал!" В Раквере бар придумал "JOKK-схему", как обойти запрет на ночную продажу алкоголя

Правительство установила запрет на ночную продажу алкоголя в барах и клубах на всей территории Эстонии вплоть до 24 октября. Цель запрета — сократить распространение коронавируса. Владельцы питейных заведений крайне недовольны, и вот MLounge & Bar и бар решил пойти в обход запрета.

Официально получается, что бар алкоголь не продает, а разрешает посетителям принести свой — бутылку крепкого алкоголя не более 0,5 евро на человека. Однако щедрое предложение не бесплатное — за пронос бутылки с собой в бар нужно заплатить 10 евро на входе.

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Также бар мотивирует клиентов заранее закупать "одну, две или даже три бутылки" алкоголя до полуночи, чтобы в ночные часы, когда вступает в силу запрет на продажу, можно было продолжать пить заранее купленный алкоголь.

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Полиция и мэр Раквере Трийн Варек в разговоре с Delfi назвали подобное поведение безответственным, неэтичным и предосудительным. Однако сам автор "JOKK-схемы" полностью оправдывает свои действия.

"Запрет на продажу алкоголя, как и его цель, нам понятен и, естественно, мы его выполняем. Однако выполняя указ правительства, мы учитываем также необходимость поддерживать свою деятельность. Наверно, закрыть все было бы более эффективным методом, чтобы предотвратить распространение вируса, но нашим работникам нужно тоже зарабатывать себе на жизнь, а нашему предприятию покрывать свои постоянные расходы", — объяснил владелец MLounge & Bar Магнус Лехесоо.

"Но мы уж точно не можем согласиться с утверждением, будто употребление алкоголя что-то предосудительное. Такого ограничения не устанавливалось", — заявил Лехесоо и подчеркнул, что если бы правительство издало запрет на употребление алкоголя, но его предприятие обязательно исполняло бы его.

"Таким образом, мы исполняем указ правительства и после полуночи алкоголь не продаем", — констатировал он. Лехесоо добавил, что качественное времяпрепровождение важно для людей в текущей полной стресса ситуации.

Как и другие владельцы баров, он пожаловался на серьезный ущерб, причиненный развлекательному сектору ограничениями и сложившейся крайне сложной ситуацией.