Письмо читателя: жуткое зрелище! Как только могут дети быть такими жестокими?

Маленький ребенок, лет 8, на детской площадке, подвесил кошку ремнем за шею к качелям. Животное висит на цепи качелей, лапы болтаются, пытается ухватиться за мальчика. Кричу во всё горло, чтобы освободил кошку, а ребенок и ухом не ведёт. Думаю, вот это и есть новая норма…

В конце концов после долгого крика мальчик освободил кошку и попытался спрятаться в песочнице. Иду на место, чтобы убедиться, что с животным всё в порядке.

Спрашиваю у мальчика, есть ли у него кто-то дома. Отвечает, что нет. Объясняю ему, что так делать нельзя. Он меня как будто не замечает, играется дальше. Спрашиваю, какого было бы ему, если бы его привязали ремнем к качелям. Говорит, что не очень хорошо, но отец разрешил идти на улицу с Йоосом. Выясняется, что отец всё-таки дома.

Держу кошку в своих руках в надежде, что скоро на место подъедет полиция. Мальчик тоже схватился за ремень.

Подходит отец и мальчик бежит с котом к нему. Спрашиваю, знает ли папа, чем тут занимается его ребенок, и сообщаю, что вызвала полицию. Мужчина просто пожимает плечами: ну пусть приезжают.

Полиции дверь они не открыли, хотя движение за шторами было заметно.

На сей раз вышло так. Может, после этого случая ребенок не будет больше мучить кошку. Может быть. И было бы хорошо, если бы родители чаще объясняли детям, как обращаться с домашним любимцем, что животное тоже чувствует боль и требует нежной заботы. Но если вы видите ситуацию, где слабый — в опасности, то нужно всегда вмешаться.