19.06.2019, 20:50

Письмо адвоката Виктора Сяргава: почему он не хочет видеть генпрокурором Лавли Перлинг?

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Justiitsministeeriumi pressikonverents
Justiitsministeeriumi pressikonverentsFoto: Jaanus Lensment

Письмо адвоката Виктора Сяргава: почему он не хочет видеть генпрокурором Лавли Перлинг?

Находящийся под судом адвокат Виктор Сяргава считает, что прокуратура нарушает законы. Мы публикуем его письмо Райво Аэгу и Марту Хельме

Читайте его ниже:

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