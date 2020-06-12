Писатель Яан Каплински: у меня диагностировано тяжелое заболевание, интересно наблюдать за его прогрессом

На вопрос о том, как его здоровье и как он себя чувствует, Каплински ответил, что здоровье неважно. "У меня диагностирован ALS (боковой амиотрофический склероз — прим.ред.), тот же самый недуг, которым страдал Стивен Хокинг. Но мне повезло: зимой мне будет 80 лет, так что на болезнь особенно много времени, очевидно, уже не остается. По-своему это заболевание интересное, можно наблюдать за его прогрессом (тоже прогресс!), читать о его причинах и течении. Причины этого довольно редкого заболевания до сих пор неизвестны, но на основании некоторых новых открытий и собственной логики осмеливаюсь предполагать, что свою роль здесь могут играть живущие в нашем теле, прежде всего в кишечнике, бактерии, наша внутренняя экосистема, которая руководит нами гораздо больше, чем мы хотели бы верить", — сказал Каплински.

Полностью интервью на эстонском языке читайте в Eesti Päevaleht.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.