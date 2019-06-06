Пирита ищет самые красивые сады района

”Чтобы украсить дом, вовсе не обязательно создавать новые ценности — строить здания, сажать деревья и декоративные растения. Вполне достаточно содержать в порядке то, что уже имеется и при необходимости ремонтировать и восстанавливать. Забота о саде требует усердия, и вне всяких сомнений представляет собой большую работу. Именно поэтому мы из года в год выбираем самые красивые сады, и награждаем собственников всевозможными призами”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Кандидатуры можно предлагать до 11:30 часов 06.08.2019 г. Для того, чтобы выставить кандидатуру на конкурс, следует прислать фотографию сада и контактные данные по адресу tony.liivak@tallinnlv.ee.

Комиссия из пяти членов будет оценивать сады по четырем критериям:

* целостное пространственное впечатление (оригинальность идеи, функциональность, умение использовать возможности в зависимости от своеобразия места)

* благоустройство (упорядоченность зданий ансамбля, состояние и соответствие дорог)

* озеленение и его состояние (газон, цветы, декоративные деревья и кустарники)

* малые формы и их уместность (скульптуры, ограды и ворота, малые строения, беседки, мебель, игровые площадки, бассейны, наружное освещение и т. п.)