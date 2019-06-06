Пирита ищет самые красивые сады района
Управа Пирита объявляет конкурс на звание ”Самого красивого сада Пирита 2019”, чтобы по достоинству оценить старания садоводов-любителей.
Управа Пирита объявляет конкурс на звание ”Самого красивого сада Пирита 2019”, чтобы по достоинству оценить старания садоводов-любителей.
”Чтобы украсить дом, вовсе не обязательно создавать новые ценности — строить здания, сажать деревья и декоративные растения. Вполне достаточно содержать в порядке то, что уже имеется и при необходимости ремонтировать и восстанавливать. Забота о саде требует усердия, и вне всяких сомнений представляет собой большую работу. Именно поэтому мы из года в год выбираем самые красивые сады, и награждаем собственников всевозможными призами”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.
Кандидатуры можно предлагать до 11:30 часов 06.08.2019 г. Для того, чтобы выставить кандидатуру на конкурс, следует прислать фотографию сада и контактные данные по адресу tony.liivak@tallinnlv.ee.
Комиссия из пяти членов будет оценивать сады по четырем критериям:
* целостное пространственное впечатление (оригинальность идеи, функциональность, умение использовать возможности в зависимости от своеобразия места)
* благоустройство (упорядоченность зданий ансамбля, состояние и соответствие дорог)
* озеленение и его состояние (газон, цветы, декоративные деревья и кустарники)
* малые формы и их уместность (скульптуры, ограды и ворота, малые строения, беседки, мебель, игровые площадки, бассейны, наружное освещение и т. п.)
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
На Маршала Казакова водитель бросил каршеринг, разбитый об столб
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
Стали известны последние слова убитой под Раменском