Пирита ищет самые красивые сады района

Управа Пирита объявляет конкурс на звание ”Самого красивого сада Пирита 2019”, чтобы по достоинству оценить старания садоводов-любителей.
”Чтобы украсить дом, вовсе не обязательно создавать новые ценности — строить здания, сажать деревья и декоративные растения. Вполне достаточно содержать в порядке то, что уже имеется и при необходимости ремонтировать и восстанавливать. Забота о саде требует усердия, и вне всяких сомнений представляет собой большую работу. Именно поэтому мы из года в год выбираем самые красивые сады, и награждаем собственников всевозможными призами”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.
Кандидатуры можно предлагать до 11:30 часов 06.08.2019 г. Для того, чтобы выставить кандидатуру на конкурс, следует прислать фотографию сада и контактные данные по адресу tony.liivak@tallinnlv.ee.
Комиссия из пяти членов будет оценивать сады по четырем критериям:
* целостное пространственное впечатление (оригинальность идеи, функциональность, умение использовать возможности в зависимости от своеобразия места)
* благоустройство (упорядоченность зданий ансамбля, состояние и соответствие дорог)
* озеленение и его состояние (газон, цветы, декоративные деревья и кустарники)
* малые формы и их уместность (скульптуры, ограды и ворота, малые строения, беседки, мебель, игровые площадки, бассейны, наружное освещение и т. п.)
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