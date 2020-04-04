Пир во время чумы? Март Хельме щедро премировал своих подчиненных

Так, генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер за хорошие результаты в обеспечении внутренней безопасности получил 2400 евро. Его месячная зарплата составляет 6000 евро.

Генеральный директор Центра тревоги Кятлин Альвела получила премию в размере 2300 евро за руководство процессом запуска кризисного телефона 1247. Ее месячная зарплата составляет 4950 евро.

Генеральный директор Спасательного департамента Кунно Таммеару получил 3300 евро за выполнение поставленных задач и достижение ведомством титула ”работодатель мечты”. Его месячная зарплата составляет 5500 евро.

Директор центра ИТ и развития министерства Рагнер Паэвере получил 2900 евро за разработку важных ИТ-решений.

Ректор Академии МВД Марек Линк получил 2300 евро за прохождение академией институциональной аккредитации.

Премии за исполнение дополнительных обязанностей во время коронакризиса выплатило и Министерство социальных дел, распределив между 22 чиновниками более 20 000 евро.