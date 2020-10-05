"Пилотный проект открывает невероятные возможности". Эстония и ВОЗ подписали протокол о намерениях

Это облегчит сбор данных о вакцинации и обеспечит надежный и прозрачный трансграничный обмен данными, как в случае появления вакцины от COVID-19, так и применительно к вакцинам от других болезней.

”Пандемия продемонстрировала миру, что в ситуации кризиса нам необходим глобальный оплот доверия. Надежный и безопасный источник, к которому страны могут при необходимости обратиться за советом. Всемирная организация здравоохранения может сыграть огромную роль в развитии цифрового здравоохранения в мировом масштабе. Наш пилотный проект открывает для эстонского общества невероятную возможность прийти на помощь всему миру в борьбе с COVID-19 и превратить наш опыт построения цифровых услуг в глобальный”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Он выразил надежду, что дигитализация так называемой желтой карты прививок откроет двери для более широкого сотрудничества. ”Следующим шагом будет построение всемирной архитектуры доверия, которую ВОЗ и ее страны-члены могли бы легко использовать для создания любых трансграничных услуг, прокладывая путь для истинно глобального обмена данными в области здравоохранения”, — сказал премьер-министр Эстонии.

Ратас добавил, что Эстония была привлечена к дискуссии в очень верный момент: ВОЗ как раз сейчас дорабатывает свою стратегию цифрового здравоохранения на 2020-2025 год.

"Подписанный сегодня протокол о намерениях создает достойные рамки для сотрудничества в области цифрового здравоохранения и инноваций. Мы с нетерпением ждем возможности работать с Эстонией и другими сторонами над развитием цифровых инструментов, которые позволят обеспечить высококачественное, ставящее во главу угла человека и базирующееся на научных фактах здравоохранение", — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.

Эстонский проект цифрового здравоохранения получил признание Всемирной организации здравоохранения, благодаря чему представители нашей страны были привлечены к группе технического консультирования цифрового отдела ВОЗ. Это означает в том числе множество новых возможностей для использования эстонского проекта X-road.