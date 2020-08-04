04.08.2020, 08:20

ПИКАНТНАЯ ИСТОРИЯ | На новом здании органов госбезопасности хотели установить двух петухов. Полицейские взбунтовались


Хенрик Лаэвер, Eesti Ekspress
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ПИКАНТНАЯ ИСТОРИЯ | На новом здании органов госбезопасности хотели установить двух петухов. Полицейские взбунтовались
KUKK: Kas päästeameti sümbol või viide robustsele vanglažargoonile? PPA Pärnu osakonna inimestele tekkis just viimane seos ja nii nad kuke oma uue maja katuselt ära ajasidki.Kollaaž/Shutterstock

Конкурс на художественное оформление строящегося в Пярну объединенного здания органов государственной безопасности из-за серьезного недоразумения затянулся на долгие месяцы, пишет Eesti Ekspress.

2 апреля уже были даже выбраны победители, но официально об этом до сих пор не объявлено.

Проблема заключается в том, что по задумке авторов победившего проекта на навесе у главного входа в здание должны быть установлены фигуры двух больших красных петухов.

Местные представители Департамента полиции и погранохраны, когда услышали об этом, забили тревогу. По их мнению, состоящее преимущественно из художников жюри показало некомпетентность и не приняло во внимание то значение, которое имеет слово ”петух” в тюремной и криминальной лексике.

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”Я не мог и представить, что кто-то посчитает это оскорбительным или что вообще что-либо подобное произойдет. Красный петух должен был символизировать Спасательный департамент, поскольку в этом здании будут работать и пожарные”, — пояснил один из авторов проекта, художник Яасс Каселаан.

Победитель был выбран жюри, состав которого определила Riigi Kinnisvara AS. Представители полиции в него не вошли. Единственным представителем сферы оказалась вице-канцлер МВД Пирет Лиллевяли, но она не обратила на петухов должного внимания.

После объявления результатов состоялась новое собрание комиссии, в котором принял участие лично глава полиции Эльмар Вахер. ”Я объяснил жюри, что предложенное произведение искусства не совместимо с деятельностью полиции. На тюремном жаргоне слово ”петух” имеет такое значение, с которым сотрудники криминальной полиции, которые будут работать в доме полиции, отождествления не хотят ни в коем случае. Жюри может подобрать другие решения”, — сказал Вахер.

Представители жюри сказали изданию, что процесс затянулся из-за коронакризиса и летних отпусков. ”Сейчас никто не знает, каким будет окончательное решение. Основываясь на предыдущем опыте, могу сказать, что раньше такой ситуации не было. Это особенный случай”, — сообщил дизайнер Сикстен Хейдметс. Чем именно этот случай отличается от других, он не уточнил, сославшись на то, что ”не может говорить”.
”Сейчас время отпусков, поэтому решение еще не принято. Трудно собрать вместе всех членов жюри”, — сообщила в свою очередь председатель жюриТюйне-Кристин Вайкла.

Тем не менее собрание с участием Вахера состоялось. Авторам победившего проекта было дано шесть недель на разработку нового предложения и внесение правок.

Здание должно быть построено к весне следующего года. В нем расположатся Ляэнеская префектура, Ляэнеский центр спасения, представительство Полиции безопасности, Центр тревоги, Центр инфотехнологий и развития МВД, а также отдел помощи жертвам насилия Департамента социального страхования.

С 2011 года по закону при строительстве зданий публичного сектора 1% от бюджета строительства следует потратить на художественное оформление в целях эстетического обогащения публичного пространства.

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