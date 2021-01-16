Pfizer и BioNTech: задержки в поставках вакцины продлятся всего неделю

Компании подчеркнули, что за счет расширения производства они смогут значительно увеличить поставки вакцины во втором квартале года, пишет RusERR.
Pfizer и BioNTech заверили, что обещанные Евросоюзу поставки вернутся к графику с 25 января и увеличатся с середины февраля.
Pfizer сообщил, что задержки продлятся 3-4 недели,что вызвало протест в Евросоюзе.
Обеспокоенность в связи с поставками вакцины от коронавируса выразили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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