Pfizer и BioNTech: задержки в поставках вакцины продлятся всего неделю

Компании подчеркнули, что за счет расширения производства они смогут значительно увеличить поставки вакцины во втором квартале года, пишет RusERR.

Pfizer и BioNTech заверили, что обещанные Евросоюзу поставки вернутся к графику с 25 января и увеличатся с середины февраля.

Pfizer сообщил, что задержки продлятся 3-4 недели,что вызвало протест в Евросоюзе.

Обеспокоенность в связи с поставками вакцины от коронавируса выразили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!