Певческое поле готово к юбилейному Празднику песни и танца

Завершены основные работы по реконструкции площади перед Певческой эстрадой, в ходе которых залиты асфальтом почти 8800 квадратных метров, проложены 400 метров траншей для кабелей, установлены 120 метров поребрика, отлиты бетонные основания для дирижерского пульта и столбов с репродукторами.
Осталось только установить люки на колодцы, и все будет готово к юбилейному Празднику песни в ознаменование 150-летия традиции проведения этих праздников, который состоится 4-7 июля, сообщает Раэпресс.
Договорная стоимость работ — около 291 тысячи евро.