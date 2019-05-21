Певческое поле готово к юбилейному Празднику песни и танца

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Laulupidu 02.07.2017 aerofotod Foto: Andres Putting

Завершены основные работы по реконструкции площади перед Певческой эстрадой, в ходе которых залиты асфальтом почти 8800 квадратных метров, проложены 400 метров траншей для кабелей, установлены 120 метров поребрика, отлиты бетонные основания для дирижерского пульта и столбов с репродукторами.