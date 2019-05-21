21.05.2019, 22:00

Певческое поле готово к юбилейному Празднику песни и танца

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Laulupidu 02.07.2017 aerofotod
Laulupidu 02.07.2017 aerofotodFoto: Andres Putting

Завершены основные работы по реконструкции площади перед Певческой эстрадой, в ходе которых залиты асфальтом почти 8800 квадратных метров, проложены 400 метров траншей для кабелей, установлены 120 метров поребрика, отлиты бетонные основания для дирижерского пульта и столбов с репродукторами.

Осталось только установить люки на колодцы, и все будет готово к юбилейному Празднику песни в ознаменование 150-летия традиции проведения этих праздников, который состоится 4-7 июля, сообщает Раэпресс.

Договорная стоимость работ — около 291 тысячи евро.

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