Петицию в поддержку однополых браков подписали уже около 27 000 человек

Петиция размещена на эстонском сайте по сбору петиций. По состоянию на 15.00 понедельника ее подписали 26811 человек. Для того, чтобы она была передана на рассмотрение в Рийгикогу, было достаточно собрать 1000 голосов.

Сбор подписей заканчивается 24 декабря, до этого дня любой житель Эстонии может ее поддержать. После завершения сбора подписей петиция будет отправлена в парламент, где его руководство должно будет определить дальнейший порядок ее рассмотрения.