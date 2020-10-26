Петицию в поддержку однополых браков подписали уже около 27 000 человек

Петиция партии Зеленых, которая призывает к поправке к Закону о семье, которая бы определяла брак как союз между двумя совершеннолетними людьми, без указания их пола, собрала уже около 27 000 подписей.
Петиция размещена на эстонском сайте по сбору петиций. По состоянию на 15.00 понедельника ее подписали 26811 человек. Для того, чтобы она была передана на рассмотрение в Рийгикогу, было достаточно собрать 1000 голосов.
Сбор подписей заканчивается 24 декабря, до этого дня любой житель Эстонии может ее поддержать. После завершения сбора подписей петиция будет отправлена в парламент, где его руководство должно будет определить дальнейший порядок ее рассмотрения.
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