Петербургский журналист хвалит вакцину ”Спутник”, но в следующий раз планирует привиться Pfizer в Эстонии

По словам главного редактора петербургского портала ”Мой район” Сергея Ковальченко, к настоящему моменту в культурной столице России с вакцинацией населения все куда лучше, чем было в начале января. ”На сегодняшний день вакцинировано чуть больше 100 тысяч. Из них 40 тысяч получили уже две дозы вакцины ”Спутник””, — рассказывает Ковальченко.

Вакцинация у метро и в театре



По состоянию на середину февраля в городе развернуто более 100 пунктов вакцинации, каждый из них вакцинирует примерно по сто человек в день. ”Да, в Петербурге, вроде бы как наладили ритмичные поставки вакцины ”Спутник”, которую здесь же и делают. Но она еще уходит в северо-западные регионы и в Москву. Сейчас проблемы получить вакцину в Петербурге нет. Достаточно записаться и где-то дней через пять вас позовут на вакцинацию”, — говорит журналист. Вакцинация проходит бесплатно.

17 февраля в Петербурге торжественно открыли пункт вакцинации в Михайловском театре. Художественный руководитель театра Владимир Кехман сказал, что они готовы вакцинировать порядка 500 человек в сутки. Сначала вакцинировать планируют деятелей культуры, спортсменов, работников театров. Первым привился главный дирижер филармонии Юрий Темирканов.

Была попытка открыть пункт у метро, но так как вакцина двухкомпонентная, а сейчас зима, и пока в очереди наберется пять человек, остальным приходится ждать в автобусе, в котором холодно, поэтому от этой идеи пока отказались. Обычно в Петербурге каждую осень разворачивают пункты вакцинации от гриппа в машинах скорой помощи у двух-трех станций метро в каждом районе. В Петербурге 18 районов, то есть плюс еще порядка 40 мобильных пунктов.

По словам Ковальченко, сейчас НИИ им. Гамалеи делает вакцину ”Спутник-light”. Это вакцина, которой нужно будет прививаться один раз, а не два, и для ее хранения не нужна низкая температура, но это пока дело будущего.

Сергей Ковальченко сделал первую прививку 4 января, вторую — 25 января. ”У меня не было никаких последствий вообще. Ни после первого укола, ни после второго. У моей жены, которая вакцинировалась две недели назад, все прошло довольно тяжело. Это три дня болезни, высокая температура. Но потом температура резко спала, никаких других осложнений не было”, — говорит журналист.