Петербургский журналист хвалит вакцину ”Спутник”, но в следующий раз планирует привиться Pfizer в Эстонии

Главный редактор новостного портала ”Мой район” Сергей Ковальченко в интервью RusDelfi говорит, что жители Петербурга уже поняли, что вакцинироваться необходимо, и с января вакцинация в городе на Неве развернулась ударными темпами. При этом, по словам журналиста, ”Спутником” нельзя привиться второй раз, когда действие вакцины закончится.
По словам главного редактора петербургского портала ”Мой район” Сергея Ковальченко, к настоящему моменту в культурной столице России с вакцинацией населения все куда лучше, чем было в начале января. ”На сегодняшний день вакцинировано чуть больше 100 тысяч. Из них 40 тысяч получили уже две дозы вакцины ”Спутник””, — рассказывает Ковальченко.
Вакцинация у метро и в театре
По состоянию на середину февраля в городе развернуто более 100 пунктов вакцинации, каждый из них вакцинирует примерно по сто человек в день. ”Да, в Петербурге, вроде бы как наладили ритмичные поставки вакцины ”Спутник”, которую здесь же и делают. Но она еще уходит в северо-западные регионы и в Москву. Сейчас проблемы получить вакцину в Петербурге нет. Достаточно записаться и где-то дней через пять вас позовут на вакцинацию”, — говорит журналист. Вакцинация проходит бесплатно.
17 февраля в Петербурге торжественно открыли пункт вакцинации в Михайловском театре. Художественный руководитель театра Владимир Кехман сказал, что они готовы вакцинировать порядка 500 человек в сутки. Сначала вакцинировать планируют деятелей культуры, спортсменов, работников театров. Первым привился главный дирижер филармонии Юрий Темирканов.
Была попытка открыть пункт у метро, но так как вакцина двухкомпонентная, а сейчас зима, и пока в очереди наберется пять человек, остальным приходится ждать в автобусе, в котором холодно, поэтому от этой идеи пока отказались. Обычно в Петербурге каждую осень разворачивают пункты вакцинации от гриппа в машинах скорой помощи у двух-трех станций метро в каждом районе. В Петербурге 18 районов, то есть плюс еще порядка 40 мобильных пунктов.
По словам Ковальченко, сейчас НИИ им. Гамалеи делает вакцину ”Спутник-light”. Это вакцина, которой нужно будет прививаться один раз, а не два, и для ее хранения не нужна низкая температура, но это пока дело будущего.
Сергей Ковальченко сделал первую прививку 4 января, вторую — 25 января. ”У меня не было никаких последствий вообще. Ни после первого укола, ни после второго. У моей жены, которая вакцинировалась две недели назад, все прошло довольно тяжело. Это три дня болезни, высокая температура. Но потом температура резко спала, никаких других осложнений не было”, — говорит журналист.
Петербуржцы массово вакцинируются
По словам журналиста, жители Петербурга уже поняли, что вакцинироваться надо, поскольку смертность в городе очень высокая. Согласно статистике, женщины старше 65 лет, которые за последний год попадали в больницы Петербурга с коронавирусом, умирали в 90% случаев, мужчины — в 78%.
”Настроение меняется, это видно по людям, потому что раньше был священный ужас перед этой вакциной. Во-первых, люди были мало информированы, во-вторых, не все люди хорошо образованы. Были какие-то дикие истории о том, что от вакцины можно заразиться или получить импотенцию. Они начитаются всего в интернете, потом боятся. Но потом еще и история с государственным пиаром ”Спутника” сказалась негативно. Началась свистопляска пропаганды: ”Мы сделали самые первые, самые лучшие!” — и это людей настораживало”, — рассказывает о настроениях россиян журналист.
По его словам, с одной стороны, считается, что население в России патриотичное, с другой стороны, люди к государству относятся с большим недоверием. ”И когда российское государство начинает бить себя пяткой в грудь и кричать, что мы сделали что-то лучше, то население думает: ”Э, нет, чуваки, мы вас знаем, ваше лучшее, давайте-ка мы подождем””, — говорит Ковальченко.
Официально в России не было ни одного летального случая после прививки. Доверие к ”Спутнику”, как считает Ковальченко, повысилось после публикации исследований в научных зарубежных журналах. ”Как обычно, больше доверия загранице, как ни странно. Потом появилась информация, что в ЕС не против у себя сертифицировать ”Спутник”. И о том, что у тех, кто делал себе вакцину, вырабатываются антитела. ”Спутник” оказался хорошей, надежной вакциной, не хуже чем Pfizer”, — говорит Ковальченко.
План — вакцинироваться в Эстонии
При этом, по словам журналиста, ”Спутником” нельзя привиться второй раз, когда действие вакцины закончится. Журналист называет ”Спутник” вакциной ”скорой помощи”. ”Пока еще непонятно, насколько долго будут жить антитела. После второго укола мне в поликлинике сказали, что вакцина, судя по поведению, будет действовать — вырабатывать антитела — два года. Эпидемии коронавируса будет год в марте, а вакцине — в сентябре. Нужно будет примерно раз в полгода делать анализ на антитела. Я узнавал у специалистов, они говорят, что да, после ”Спутника” хорошо делать Pfizer. Поэтому, если будет возможность, то планирую приехать в Эстонию и во второй раз вакцинироваться Pfizer”, — делится планами журналист, который не исключает, что к тому моменту появятся и новые возможности вакцинации, в том числе и другими, более совершенными вакцинами и на более длительный срок.
”Мы знаем, что в Израиле прививают Pfizer всех желающих. Я думаю, что это происходит из-за недоверия к тому, что делает отечественная наука. Мы понимаем, что если в стране что-то не в порядке, то наверное, оно не в порядке везде так или иначе. Население не доверяет государству, государство не доверяет собственной науке, все друг друга подозревают, потому что у власти находятся люди, которые работали в основном в органах госбезопасности. То есть, это атмосфера такого тотального недоверия друг другу. Чиновники знают цену своей работе, а бизнесмены думают: ”Ну его нафиг, давайте мы поедем туда, потому что там, наверное, лучше”. Всё это, конечно, существует”, — рассказывает журналист.
В российских СМИ идет атака на европейские вакцины. Pfizer, например, назвали ”уколом смерти”. ”Это, конечно, изъяны нашей пропаганды, — подтверждает Ковальченко. — Очень прискорбно это наблюдать. Опять же, это ответ пропаганды на то, что есть некое недоверие нашей вакцине, поэтому выпячивают ”Спутник” и стараются каким-то образом очернить иностранные вакцины. Это не от большого ума. Наша пропаганда работает на самом деле плохо. Потому что все, к чему она ни прикасается, превращается не в золото, а совершенно в противоположные вещи. Отсюда эта оголтелость, как с ”уколом смерти”. Постоянно появляются новости, особенно в пригожинских СМИ о том, что кто-то умер от ”не нашей” вакцины. Это неприятно, но что делать”.
Почему не привился президент РоссииВладимир Путин? Ковальченко считает это странным. Он уверен, что если бы Путин это сделал перед камерами, то вакцинация в стране шла бы более быстрыми темпами.
”Я думаю, что Владимир Владимирович оторван от жизни, вот сейчас говорят, что он живет в бункере. Что, для того чтобы к нему попасть, люди две недели сидят в карантине. Даже когда была недавняя встреча с армянской и азербайджанской делегациями, то все они тоже сидели на карантине в Баку и в Ереване. Говорят, что российские врачи выезжали туда специально, чтобы наблюдать за ними. У нас Владимир Владимирович уже как падишах. В принципе, ему прививаться-то и незачем. К нему приходят стерильные люди, совещания он проводит по видеосвязи”, — рассуждает петербургский журналист.
В заключение он говорит, что очень доволен тем, что привился ”Спутником”. Не надо жить, как загнанная мышь, можно ездить на общественном транспорте.
”Я год на общественном транспорте не ездил, только за рулем. Сейчас, когда заходишь в магазин или лифт, то понимаешь, что у тебя уже есть антитела. Если что-то и зацепишь, то в легкой форме. Не живешь в напряжении: подцепишь эту гадость или нет, тяжело переболеешь или нет. ”Спутник” нормальный, абсолютно, без предвзятости. Я сам к нему относился скептически, но решил, что привьюсь тем, что есть”, — говорит Ковальченко.
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