Пестрое прошлое нового советника министра внешней торговли: вождение в пьяном виде, уклонение от долгов и условные сроки

Вяли задержали пьяным за рулем в мае и августе 1999 года. В свете скандала он был вынужден покинуть Центристскую партию и уйти из политики. Тогда он получил условное наказание и штраф.

В 2000 году Таллиннский городской суд взыскал с Вяли в пользу инкассо-фирмы Intrum более 47 000 крон за то, что в 1998 году он заказал себе новые окна, но не заплатил за них. Поскольку Вяли решения суда не исполнил, ему назначили три месяца условного заключения.

В мае 2001 года долги стал требовать Ühispank за невозвращенный автомобильный кредит на сумму 100 000 крон (с 1998 года долг выросл до 142 000 крон).

В 2009 году Вяли был признан виновным в присвоении, мошенничестве и подделке документов, за что получил год условно.

В прошлом году Вяли также оказался в центре скандала. По утверждению депутата Пеэтера Эрнитса, Вяли пытался за 4000 евро купить у партий место в избирательных списках. Сам Вяли эти обвинения категорически отрицал.