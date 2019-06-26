Песни на русском на юбилейном Празднике песни и танца не будет. Зато прозвучит опера Римского-Корсакова

Перед каждым Праздником песни и танца эстоноземельцы задаются вопросом: а будет ли на празднике исполнятся песня на русском языке? Ведь почти треть населения страны — русскоговорящие люди. В этом же году праздник не простой, а юбилейный.
Однако художественные руководители праздника песни и танца ответили Delfi, что и на юбилейном Певческом празднике мы не услышим песен на русском языке.
”Руководство праздника при выборе песен на певческий праздник исходит из идеи и главной концепции Праздника песни, которая определяется за несколько лет до самого праздника. При выборе песен на певческий праздник исходят не только из того, на каком они языке. Важно, чтобы программа праздника была цельной и соответствовала главной идее праздника. В этом году в программе концерта-открытия под названием ”Учителю” особое место занимает отрывок из оперы-балета Николая Римского-Корсакова ”Млада”", — прокомментировали художественные руководители.
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