19.04.2019, 14:30

Песков призвал страны Балтии не опасаться: Россия не представляет угрозу ни для кого из своих соседей

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rus.delfi.ee
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Песков призвал страны Балтии не опасаться: Россия не представляет угрозу ни для кого из своих соседей
AP

Президент России Владимир Путин обсудил на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд опасения стран Балтии по поводу российской угрозы. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу, назвав подобные высказывания "абсолютно безосновательными", передает ТАСС.

"Упомянули о НАТО, об опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по безопасности. Мы убеждены в том, что они абсолютно безосновательны. Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков", — сказал Песков, подчеркнув, что Россия "не представляет угрозу ни для кого из своих соседей".

Пресс-секретарь президента также отметил, что Кремль продолжает выражать озабоченность положением русскоязычного меньшинства в прибалтийских странах.

"Положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и в других странах Прибалтики было и остается для нас чрезвычайно важной темой. Это продолжающаяся проблема, с одной стороны, с негражданами, которая не решается. Но, с другой стороны, есть определенная, например, гибкость, которую проявляют наши эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык", — пояснил Песков.

Керсти Кальюлайд прибыла в четверг в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства этой республики. Эстонского президента принял в Кремле российский лидер Владимир Путин, который назвал "ненормальным" отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Встреча президентов России и Эстонии стала первой полноценной встречей глав двух государств с 2008 года.

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