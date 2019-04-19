Песков призвал страны Балтии не опасаться: Россия не представляет угрозу ни для кого из своих соседей

"Упомянули о НАТО, об опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по безопасности. Мы убеждены в том, что они абсолютно безосновательны. Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков", — сказал Песков, подчеркнув, что Россия "не представляет угрозу ни для кого из своих соседей".

Пресс-секретарь президента также отметил, что Кремль продолжает выражать озабоченность положением русскоязычного меньшинства в прибалтийских странах.

"Положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и в других странах Прибалтики было и остается для нас чрезвычайно важной темой. Это продолжающаяся проблема, с одной стороны, с негражданами, которая не решается. Но, с другой стороны, есть определенная, например, гибкость, которую проявляют наши эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык", — пояснил Песков.