Песков: гибель 14 подводников в России не будет раскрыта — гостайна

Он заметил, что президент РФ Владимир Путин всей этой информацией обладает, передает ТАСС.

"Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных, — подчеркнул Песков. — Поэтому абсолютно нормально, что это не раскрывается". Песков добавил, что такого рода информация не будет обнародована и позже.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Путина незамедлительно проинформировали о случившемся.

О трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент имел место 1 июля. "Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, когда о произошедшем узнал Путин.