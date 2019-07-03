Песков: гибель 14 подводников в России не будет раскрыта — гостайна

Он заметил, что президент РФ Владимир Путин всей этой информацией обладает, передает ТАСС.
"Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных, — подчеркнул Песков. — Поэтому абсолютно нормально, что это не раскрывается". Песков добавил, что такого рода информация не будет обнародована и позже.
Пресс-секретарь президента сообщил, что Путина незамедлительно проинформировали о случившемся.
О трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент имел место 1 июля. "Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, когда о произошедшем узнал Путин.
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