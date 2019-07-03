03.07.2019, 12:36

Песков: гибель 14 подводников в России не будет раскрыта — гостайна


ИТАР-ТАСС
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Dmitri Peskov
Dmitri PeskovFoto: Mikhail Metzel, Mikhail Metzel/TASS

Часть информации об инциденте с гибелью моряков-подводников является гостайной и не будет обнародована. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопросы о деталях произошедшего, в частности, о том, о каком именно аппарате и подлодке идет речь.

Он заметил, что президент РФ Владимир Путин всей этой информацией обладает, передает ТАСС.

"Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных, — подчеркнул Песков. — Поэтому абсолютно нормально, что это не раскрывается". Песков добавил, что такого рода информация не будет обнародована и позже.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Путина незамедлительно проинформировали о случившемся.

О трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент имел место 1 июля. "Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, когда о произошедшем узнал Путин.

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