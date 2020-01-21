Пешеходно-велосипедная дорожка Вильяндиского шоссе будет продлена до Ярвевана

”С помощью новой дорожки мы расширим сеть пешеходных и велосипедных дорожек Таллинна, которая обеспечивает безопасное передвижение, как для пешеходов, так и для велосипедистов. Кроме этого, новая дорожка, пролегающая в Ярвеском лесу, создаст дополнительные возможности для любителей активного отдыха”, — сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

В прошлом году на Вильяндиском шоссе была построена пешеходно-велосипедная дорожка на отрезке от перекрестка с улицей Валдеку до Пярнуского шоссе. Новая дорожка соединит уже имеющейся отрезок с улицей Ярвевана. Во время строительства уже имеющиеся пешеходно-велосипедные дорожки будут оставаться открытыми.

”Поскольку новая дорожка фактически соединит Вильяндиское и Пярнуское шоссе, а на улице Ярвевана пешеходно-велосипедные дорожки уже имеются, то строительство новой дорожки можно считать шагом к тому, чтобы дорожки появились вокруг всего озера Юлемисте, когда аналогичные пешеходно-велосипедные дорожки появятся к югу от озера”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.