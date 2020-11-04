Пешеходно-велосипедная дорожка в Какумяэ получит асфальтовое покрытие

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, пешеходно-велосипедной дорожкой на Какумяэ теэ активно пользуются как пешеходы, велосипедисты, так и другие любители активного досуга. ”До этого от Соолахе теэ до вершины полуострова дорожка была покрыта дроблённым асфальтом. Такое покрытие не подходило для катающихся на рулах, самокатах и роликовых коньках”, — сказал старейшина и добавил, что уже к концу этого года эту дорожку смогут использовать все любители активного досуга.

”Во время строительных работ на Какумяэ теэ от перекрёстка Соолахе до самой высокой точки полуострова Какумяэ дорожка получит асфальтовое покрытие. Также асфальтовое покрытие получит участок дорожки от перекрёстка Лийваранна теэ до остановки Какумяэ”, — сказал Ханимяги

Строительные работы выполняет Viamer Grupp OÜ, окончание работ запланировано на первую половину декабря. Работы проводятся по заказу таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Договорная стоимость работа 109 000 евро.

Участников движения на Какумяэ теэ просят следовать временным требованиям организации дорожного движения и учитывать, что на время строительных работ привычное движение может быть нарушено.

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