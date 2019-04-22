Первым зарубежным гостем нового мэра Таллинна станет его коллега из Хельсинки

Кылварт отметил, что особое значение имеет то, что первая встреча произойдет с мэром давнего партнера и давно породнившегося с Таллинном города.

23 апреля состоится неофициальный ужин, в рамках которого мэры обсудят состояние и перспективы развития отношений двух столиц. 24 апреля утром на встрече в зале заседаний городской управы основное внимание будет уделено подписанному в 2018 году меморандуму о сотрудничестве двух городов и сопутствующей ему программе совместных действий до 2021 года, в первую очередь, проектам, направленным на улучшение передвижения людей и товаров между Таллинном и Хельсинки.