Первым зарубежным гостем нового мэра Таллинна стал его коллега из Хельсинки

Кылварт отметил, что особое значение имеет то, что первая его встреча с высоким иностранным гостем — это встреча с мэром давнего партнера и давно породнившегося с Таллинном города.

Сегодня прошел неофициальный ужин, в рамках которого мэры обсудили состояние и перспективы развития отношений двух столиц. Завтра утром на встрече в зале заседаний городской управы основное внимание будет уделено подписанному в 2018 году меморандуму о сотрудничестве двух городов и сопутствующей ему программе совместных действий до 2021 года, в первую очередь, проектам, направленным на улучшение передвижения людей и товаров между Таллинном и Хельсинки.

Примерно в 11.30 начнется совместный брифинг для прессы. Брифинг пройдет на английском языке.