23.03.2019, 11:46
Первым номером EKRE на выборах в Европарламент, вероятно, станет Март Хельме
Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) планирует выдвинуть кандидатами в депутаты Европарламента всех лидеров партии, первым номером, вероятно, станет председатель EKRE Март Хельме.
"Кто будет первым номером, мы пока не знаем, но с большой долей вероятности, это будет председатель партии", — передает rus.err.ee слова, сказанные членом правления EKRE Яаком Мадисоном порталу ERR.
Также баллотироваться будут заместитель председателя партии Мартин Хельме, член правления Хенн Пыллуаас, Анти Пооламетс и Яак Мадисон.
Мадисон объяснил выдвижение всех лидеров партии желанием составить сильный список кандидатов, который бы принес на выборах хорошие результаты.
Ранее сообщалось, что по данным ERR, первым номером в списке кандидатов на выборах в Европарламент от партии Isamaa ("Отечество") будет бывший главнокомандующий Силами обороны Рихо Террас.