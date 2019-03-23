23.03.2019, 11:46

Первым номером EKRE на выборах в Европарламент, вероятно, станет Март Хельме

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от Isamaa первым будет Рихо Террас
rus.delfi.ee
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Mart Helme peaministri tooli proovimas
Mart Helme peaministri tooli proovimasFoto: Ilmar Saabas

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) планирует выдвинуть кандидатами в депутаты Европарламента всех лидеров партии, первым номером, вероятно, станет председатель EKRE Март Хельме.

"Кто будет первым номером, мы пока не знаем, но с большой долей вероятности, это будет председатель партии", — передает rus.err.ee слова, сказанные членом правления EKRE Яаком Мадисоном порталу ERR.

Также баллотироваться будут заместитель председателя партии Мартин Хельме, член правления Хенн Пыллуаас, Анти Пооламетс и Яак Мадисон.

Мадисон объяснил выдвижение всех лидеров партии желанием составить сильный список кандидатов, который бы принес на выборах хорошие результаты.

Ранее сообщалось, что по данным ERR, первым номером в списке кандидатов на выборах в Европарламент от партии Isamaa ("Отечество") будет бывший главнокомандующий Силами обороны Рихо Террас.

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