Первым номером EKRE на выборах в Европарламент, вероятно, станет Март Хельме

"Кто будет первым номером, мы пока не знаем, но с большой долей вероятности, это будет председатель партии", — передает rus.err.ee слова, сказанные членом правления EKRE Яаком Мадисоном порталу ERR.

Также баллотироваться будут заместитель председателя партии Мартин Хельме, член правления Хенн Пыллуаас, Анти Пооламетс и Яак Мадисон.

Мадисон объяснил выдвижение всех лидеров партии желанием составить сильный список кандидатов, который бы принес на выборах хорошие результаты.