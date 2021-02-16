Первый зарубежный визит премьер-министр Кая Каллас нанесет в Финляндию

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в пятницу совершит свой первый зарубежный визит: она посетит столицу Финляндии Хельсинки, где встретится с главой правительства Санной Марин и президентом Финляндии Саули Нийнистё.
Во время встречи в Марин стороны обсудят темы, связанные с коронавирусом, вопросы пересечения эстонско-финской границы и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
На встрече с Нийнистё будут обсуждаться трансатлантическое сотрудничество и отношения с Россией.
В тот же день эстонский премьер вернется на родину.
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