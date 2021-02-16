16.02.2021, 17:41

Первый зарубежный визит премьер-министр Кая Каллас нанесет в Финляндию

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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverents Foto: Tiit Blaat

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в пятницу совершит свой первый зарубежный визит: она посетит столицу Финляндии Хельсинки, где встретится с главой правительства Санной Марин и президентом Финляндии Саули Нийнистё.

Во время встречи в Марин стороны обсудят темы, связанные с коронавирусом, вопросы пересечения эстонско-финской границы и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече с Нийнистё будут обсуждаться трансатлантическое сотрудничество и отношения с Россией.

В тот же день эстонский премьер вернется на родину.

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