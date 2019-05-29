Первый зарубежный визит Керт Кинго: запланированы встречи только с экспертами из Эстонии

Пресс-секретарь министерства Михкель Лойде, который будет сопровождать Кинго в поездке уточник программу визита: ”У нас в планах встреча с представителями представителями эстонских объединений”.

Выясняя, что это за объединения (предполагая, что министр планирует встретиться с эстонской диаспорой в Оттаве) выяснилось, что речь идет об Эстонском союзе свободных объединений, штаб-квартира которого находится в Таллинне. Все лица, с которыми министр намерена встретиться, постоянно работают в столице Эстонии.

В ответ на просьбу пояснить, почему в программе визита встречи, которые можно было бы провести не вылетая в Канаду, пресс-секретарь ответил, что в план может быть внесена еще одна встреча именно с зарубежным экспертом, но этот вопрос еще уточняется.

Можно добавить, что имени эстонского министра среди выступающих на форуме нет, хотя министры ряда других стран значатся среди докладчиков или участников панельных дискуссий.

Эстония присоединилась к Партнерству открытого правительства в 2012 году.