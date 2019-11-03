Первый кооперативный дом столичного Кесклинна отметил юбилей
В таллиннском районе Кесклинн сегодня отмечали необычный юбилей: свой 50-й день рождения отметил первый кооперативный дом района.
В таллиннском районе Кесклинн сегодня отмечали необычный юбилей: свой 50-й день рождения отметил первый кооперативный дом района.
“Этот дом по адресу Кентманни 9, который находится напротив посольства США, является частью богатой истории района Кесклинн, которую стоит знать. Осмелюсь предположить, что многие молодые люди моего поколения не знают, что такое кооперативная квартира. Это здание построено по специальному проекту и является одним из видных архитектурных примеров того времени”, - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Председатель правления квартирного товарищества Sakala дома по адресу Кентманни 9 Инга Кяэр живет в этом доме уже много лет. Здесь же прошло ее детство. “Наш дом был построен в 1969 году по проекту архитектора Пауля Мадалика. Для того времени это было здание с необычным решением - большими окнами и стеклянными дверьми, широкими лестницами и лифтом”, - сказала Кяэр.
Первоначальный облик зданию удалось сохранить до нынешнего дня.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Названы регионы России с самой выгодной ипотекой
Табарка. Познихиренко выиграла второй титул подряд
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО