25.12.2020, 21:42

Первый грузовик с вакциной от коронавируса прибудет в Эстонию в субботу утром

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Первый грузовик с вакциной от коронавируса прибудет в Эстонию в субботу утром
Foto: David Pintens/Belga/ZUMA Press

Ориентировочно в 5:00 в субботу, 26 декабря, в Эстонию в Департамент здоровья (Палдиское шоссе, 81) прибудет первый грузовик с вакциной от коронавируса. Вакцинация в странах ЕС начнется 27 декабря.

Безопасность доставки обеспечивает Департамент полиции и погранохраны. Первые вакцинации будут сделаны в Ида-Вирумаа, Тарту и Таллинне.

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