01.09.2019, 16:20
Первый эстонский космический турист уже утомился от ожидания
Первый эстонец, который высказал намерение полететь в качестве туриста в космос, уже устал от ожидания, пишет Äripäev.
Первый эстонец, который высказал намерение полететь в качестве туриста в космос, уже устал от ожидания, пишет Äripäev.
"10 лет ожидания добавили в это дело фактор утомительности", — признался Райво Хейн, который сделал депозит в 20 000 долларов за космический полет уже десятилетие назад.
Он напомил, что компания Virgin каждый год обещает, что именно в этом году начнутся полеты, но до сих пор ни один турист в космос не полетел. "Я не обиделся, но немного устал. Пусть будет, когда будет, разницы нет", — подытожил Хейн.
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