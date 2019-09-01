Первый эстонский космический турист уже утомился от ожидания

"10 лет ожидания добавили в это дело фактор утомительности", — признался Райво Хейн, который сделал депозит в 20 000 долларов за космический полет уже десятилетие назад.

Он напомил, что компания Virgin каждый год обещает, что именно в этом году начнутся полеты, но до сих пор ни один турист в космос не полетел. "Я не обиделся, но немного устал. Пусть будет, когда будет, разницы нет", — подытожил Хейн.

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