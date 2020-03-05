Первый балтийский канал закрывает программу ”Новости Эстонии”

BMA заявил, что это вызвано "непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на компании холдинга".

Передача ”Новости Эстонии” — самая популярная среди русскоязычных жителей Эстонии информационная программа, которую создавала единственная негосударственная телевизионная служба новостей в Эстонии. ”Новости Эстонии” — некоммерческий продукт, который производился исключительно за счет средств, заработанных медиа группой ВМА. В 2019 году аудитория среднестатистического выпуска новостей ПБК достигала 55 000 зрителей.

Руководитель отдела маркетинга и ПР группы BMA Синдия Фриденберга: ”ПБК продолжит свою работу, все изменения на данный момент касаются только производства новостей. Но это вынужденный шаг. Нам больно, что внешние условия не позволяют нам обеспечить работу журналистам. Им доверяли наши зрители, они умели вызвать интерес к событиям в стране, где живут наши зрители и их дети. Мы хотим поблагодарить сотрудников службы новостей за их профессионализм, лояльность и поддержку в течение этих лет”.