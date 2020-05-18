Первые рестораны Burger King откроются уже 20 мая

В среду, 20 мая, в 14 часов Tallink Grupp откроет в Таллинне три первых ресторана Burger King в странах Балтии: в павильоне ожидания Балтийского вокзала и в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste. Рестораны, открытие которых ранее планировалось на апрель и май, из-за распространения коронавируса было решено открыть одновременно, чтобы рассредоточить скопление людей. Во второй половине июня, в соответствии с сегодняшними планами, Burger King также откроется в ТЦ Lasnamäe Centrum.
”Подготовка к открытию идет полным ходом, чтобы рестораны полностью отвечали рекомендациям экспертов здравоохранения и правилам особого положения. Оборудование ресторанов установлено, интерьеры готовы, мы продолжаем обучение персонала и оттачиваем последние штрихи обеспечения безопасности как при употреблении продукции на месте, так и при бесконтактных покупках или заказе на дом”, — пояснила руководитель береговой торговли Tallink Grupp и руководитель проекта по импорту франшизы Burger King Катре Кываск.
”Напоминаем людям, что в ресторанах введены строгие меры безопасности. Мы ограничили количество посадочных мест в ресторанах, создали условия для бесконтактной покупки навынос или заказов на дом, а еда упаковывается и передается клиентам в закрытых бумажных пакетах. Просим клиентов соблюдать между собой безопасную дистанцию, а дезинфицирование рук при входе в наши рестораны, а так же, как и в прочих общественных местах, могла бы стать элементарным правилом вежливости как по отношению к себе, так и по отношению к здоровью других клиентов и наших сотрудников”, — добавила Кываск.
Все рестораны Burger King дезинфицируются утром и вечером, а поверхности общего пользования, в том числе экраны киосков, — каждые 15 минут. Заказанная еда в целях безопасности упаковывается в закрытые бумажные пакеты, как при заказе на месте, так и при покупке навынос или заказе с доставкой через приложения Wolt и Bolt.
”Вход в рестораны и организация посадочных мест решены с соблюдением правила 2+2: заходить в ресторан и садиться рядом разрешено одновременно только по двое, за исключением семей. Часть столиков и сидений закрыты, а для соблюдения дистанции на полу размещены специальные наклейки. К примеру, в ресторане Burger King в центре Rocca al Mare из 100 мест в мае открыта будет только четверть, то есть одновременно полакомиться гамбургерами смогут 26 человек”, — пояснила Кываск.
Меры будут соблюдаться и сотрудниками ресторанов Burger King как на кухне при приготовлении еды, так и на кассах при обслуживании клиентов. В начале каждой смены производится плановое измерение температуры и при температуре выше 37,3 градусов сотрудники к работе допускаться не будут. Требуется регулярная дезинфекция рук и ношение масок. При входе в ресторан также будут просить продезинфицировать руки и клиентов — средства для этого будут расположены как у входа, так и в зале обслуживания.
Строгие меры не отразятся на меню ресторанов, которое будет доступно эстонским клиентам во всем своем глобальном великолепии.
”Уже на этой неделе любители гамбургеров после долгого ожидания смогут отведать всемирно известный гамбургер Whopper, приготовляемый на открытом огне из 100-процентной говядины и без консервантов, а также — гамбургеры с зажаренными до хрустящей корочки филе курицы и рыбы. Вегетарианцам предлагаются свежие салаты, луковые кольца, хрустящий картофель фри и фри из батата — во всех фритюрах Burger King используется только растительное масло. Юные члены семьи смогут полакомиться детскими наборами, куриными наггетсами, чизбургерами и мороженым”, — представила Кываск меню открывающихся ресторанов Burger King.
В первых ресторанах Burger King компания Tallink обеспечит работой 86 человек. В историческом павильоне ожидания Балтийского вокзала наряду с рестораном быстрого питания Tallink откроет и магазин Tallink Ekspress, соблюдающий те же меры безопасности и предназначенный для пассажиров поездов и клиентов, чей путь домой и на работу пролегает через Балтийский вокзал. Магазин предлагает широкий выбор булочек и бутербродов, а также товары первой необходимости.
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