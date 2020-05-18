Первые рестораны Burger King откроются уже 20 мая

”Подготовка к открытию идет полным ходом, чтобы рестораны полностью отвечали рекомендациям экспертов здравоохранения и правилам особого положения. Оборудование ресторанов установлено, интерьеры готовы, мы продолжаем обучение персонала и оттачиваем последние штрихи обеспечения безопасности как при употреблении продукции на месте, так и при бесконтактных покупках или заказе на дом”, — пояснила руководитель береговой торговли Tallink Grupp и руководитель проекта по импорту франшизы Burger King Катре Кываск.

”Напоминаем людям, что в ресторанах введены строгие меры безопасности. Мы ограничили количество посадочных мест в ресторанах, создали условия для бесконтактной покупки навынос или заказов на дом, а еда упаковывается и передается клиентам в закрытых бумажных пакетах. Просим клиентов соблюдать между собой безопасную дистанцию, а дезинфицирование рук при входе в наши рестораны, а так же, как и в прочих общественных местах, могла бы стать элементарным правилом вежливости как по отношению к себе, так и по отношению к здоровью других клиентов и наших сотрудников”, — добавила Кываск.

Все рестораны Burger King дезинфицируются утром и вечером, а поверхности общего пользования, в том числе экраны киосков, — каждые 15 минут. Заказанная еда в целях безопасности упаковывается в закрытые бумажные пакеты, как при заказе на месте, так и при покупке навынос или заказе с доставкой через приложения Wolt и Bolt.

”Вход в рестораны и организация посадочных мест решены с соблюдением правила 2+2: заходить в ресторан и садиться рядом разрешено одновременно только по двое, за исключением семей. Часть столиков и сидений закрыты, а для соблюдения дистанции на полу размещены специальные наклейки. К примеру, в ресторане Burger King в центре Rocca al Mare из 100 мест в мае открыта будет только четверть, то есть одновременно полакомиться гамбургерами смогут 26 человек”, — пояснила Кываск.

Меры будут соблюдаться и сотрудниками ресторанов Burger King как на кухне при приготовлении еды, так и на кассах при обслуживании клиентов. В начале каждой смены производится плановое измерение температуры и при температуре выше 37,3 градусов сотрудники к работе допускаться не будут. Требуется регулярная дезинфекция рук и ношение масок. При входе в ресторан также будут просить продезинфицировать руки и клиентов — средства для этого будут расположены как у входа, так и в зале обслуживания.