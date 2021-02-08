Первую партию вакцины AstraZeneca используют сразу из-за большого промежутка между двумя дозами

"Промежуток между двумя дозами вакцины AstraZeneca существенно длиннее — по рекомендации производителя от четырех до двенадцати недель, а эстонские эксперты назвали оптимальным восемь недель, поэтому мы рискнем использовать сразу все 7200 доз. В течение этих двух месяцев обязательно будут новые поставки, потому что сейчас в феврале и марте Эстонии обещано 75 000 доз. В понедельник Министерство образования разошлет соответствующие письма руководству школ, и различные учреждения сами составят списки вакцинируемых", — сказал министр здоровья и труда Танель

Кийк в интервью "Актуальной камере".

Поставленная в Эстонию первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 7200 доз будет предложена через семейных врачей людям из группы риска младше 70 лет, занятым в оказании жизненно важных услуг и педагогам.

Иммунизация этих групп на первом этапе будет проходить в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа.

По заключенному с AstraZeneca договору предварительной закупки, Эстония должна получить в общей сложности 1,3 млн доз данного препарата, которые позволят иммунизировать к коронавирусу 650 000 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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