Первому в Эстонии Центру "Аутистика" исполнилось пять лет

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина отметила, что результаты работы центра ”Аутистика” и его команды выше всяких похвал. ”За пять лет работы центр стал надежным партнером города, будем поддерживать его деятельность и в дальнейшем, — сказала Бешкина. — Потребность в услугах, которые здесь оказываются, велика, поэтому следует и впредь поддерживать начинание родителей-энтузиастов и помогать им в реализации поставленных целей”.

Таллинн покрывает расходы центра на аренду помещений, оплату коммунальных услуг и связи.

Центр ”Аутистика” оказывает услуги совершеннолетним молодым людям с нарушениями аутистического спектра, которые из-за трудностей в поведении с детства не смогли социализироваться. Центр работает, чтобы люди с такими расстройствами могли бы остаться в привычной среде и по окончании школы. В то же время, создаются условия, благодаря которым их родители могли бы вести общественную жизнь и ходить на работу.

По словам основателя центра ”Аутистика” Сирье Норден, за пять лет деятельности им ни разу не приходилось вызывать ”скорую” или полицию, что прежде было, к сожалению, обычным подходом к целевой группе в кризисных ситуациях. ”Мы справились со своей миссией и молодежь приходит сюда с радостью. Центр — это место, в который родитель может приводить непростого ребенка пять дней в неделю с осознанием, что здесь безопасно и его ребенком занимаются”, — уточнила Норден.

ЦУ ”Аутистика” — это дневной уход для совершеннолетних аутистов, основанный родителями. В качестве центра организация функционирует с сентября 2014 года. Сейчас центр предлагает дневной уход для целевой группы. В дальнейшем планируется предоставлять услуги круглосуточного и интервального ухода.